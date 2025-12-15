Il Segretario di Stato Beccari interviene alla 11^ sessione della conferenza degli Stati parte della convenzione ONU contro la corruzione

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto, nella giornata di oggi con un videomessaggio, alla 11^ sessione della Conferenza degli Stati parte alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, in corso questa settimana a Doha, in Qatar. In rappresentanza della Repubblica di San Marino, una Delegazione diplomatica del Dipartimento Affari Esteri partecipa ai lavori della Conferenza. Nel proprio discorso il Segretario di Stato Beccari ha sottolineato l’impegno di San Marino nella lotta alla corruzione, a tutela della trasparenza, del buon governo e dello Stato di diritto. In tale contesto, il 25 settembre 2025, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, San Marino ha depositato lo strumento di ratifica della Convenzione, compiendo un ulteriore e significativo passo nel percorso di allineamento agli standard internazionali. Questo risultato si inserisce nel più ampio lavoro svolto negli ultimi anni, anche attraverso la collaborazione con il Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO). Il completamento del quinto ciclo di valutazione rappresenta un’importante occasione per verificare l’efficacia delle riforme adottate e individuare ulteriori ambiti di miglioramento, rafforzando ulteriormente il quadro normativo già avanzato del Paese. “Siamo consapevoli che la corruzione non conosce confini e richiede una vigilanza costante, sia a livello nazionale sia internazionale. – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - Le minacce evolvono continuamente e solo attraverso un impegno condiviso, fondato sulla cooperazione, sullo scambio di informazioni e sull’assistenza legale reciproca, è possibile conseguire risultati concreti e duraturi.”

