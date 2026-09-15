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Il Segretario di Stato Beccari interviene alla 70^ Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica

15 set 2026
Il Segretario di Stato Beccari interviene alla 70^ Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto, nella mattinata di oggi con un videomessaggio, alla 70^ Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), in corso questa settimana a Vienna. In rappresentanza della Repubblica di San Marino, l’Ambasciatore Elena Molaroni, Rappresentante Permanente della Repubblica presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna, partecipa ai lavori della Conferenza. Nel proprio discorso il Segretario di Stato Beccari ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’Organizzazione e ribadito l’impegno di San Marino nel rispetto dei principali trattati internazionali che costituiscono i pilastri del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti. “San Marino riafferma il pieno sostegno all’AIEA e alla sua missione vitale. – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - In un momento caratterizzato da sfide globali crescenti, la cooperazione internazionale, il dialogo e la responsabilità condivisa sono più che mai essenziali. Continueremo a promuovere il disarmo e la coesistenza pacifica tra le nazioni. Siamo pertanto fortemente preoccupati per l’intensificarsi dei conflitti geopolitici e per il rischio di una nuova corsa globale agli armamenti nucleari.” “L’AIEA si è dimostrata fondamentale in tutte le sue numerose attività e continua ad assolvere il suo vitale mandato globale. – ha proseguito il Segretario di Stato - È tuttavia evidente che l’Agenzia, al pari di altre organizzazioni internazionali, si trova oggi ad affrontare molteplici sfide. In questo contesto, San Marino intende ribadire con forza il proprio sostegno all’AIEA e al sistema multilaterale nel suo complesso, che mantiene un’importanza indiscutibile per la pace e la sicurezza internazionale, non solo per gli Stati di modeste dimensioni. Insieme, attraverso la cooperazione e il dialogo, possiamo costruire un futuro più sicuro e pacifico.”

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri




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