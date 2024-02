Il Segretario di Stato Belluzzi ai Musei Vaticani, al via una prestigiosa collaborazione

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi, accompagnato dal Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli e dall’Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini, ha visitato i Musei Vaticani di Roma ed ha incontrato il Direttore Barbara Jatta gettando le basi per nuove forme di collaborazione fra una delle istituzioni museali più note al mondo (oltre 7 milioni di visitatori annui) e la Repubblica di San Marino che porteranno a iniziative sinergiche a partire da un ciclo di conferenze che verranno programmate a breve e alle quali presenzieranno esperti di settore provenienti dai Musei Vaticani fra i quali si auspica possa essere presente proprio la Dott.ssa Barbara Jatta. Il giorno precedente, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e il Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli, accompagnati dal Direttore di Dipartimento Istruzione e Cultura e Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Brasile Filippo Francini hanno incontrato, presso la sede di Roma, l’Ambasciatore del Brasile nella Repubblica di San Marino Renato Mosca. Tra i temi affrontati durante l'incontro il rinnovo e l’implementazione degli accordi in materia si interscambio di studenti e docenti, l’attivazione di scambi culturali e il possibile prestito di opere d’arte per progetti e mostre e la produzione di eventi di promozione culturale. San Marino ospiterà artisti brasiliani in territorio sammarinese in occasione del 40° anniversario delle relazioni consolari San Marino-Brasile, verrà presto ipotizzata una data per l'evento.