Il Segretario di Stato Belluzzi icontra il Presidente della Regione Campania De Luca per pianificare una collaborazione in ambito culturale.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura è in visita a Napoli dove ha incontrato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con il quale ha condiviso una bozza di accordo da firmare entro settembre che preveda un rapporto di collaborazione privilegiata tra musei della Regione Campania e Istituti Culturali di San Marino con progetti legati a mostre e scambi culturali oltre che una reciprocità di accessi privilegiati per gli studenti sammarinesi in Campania e vice-versa. La trasferta è proseguita con la visita del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che conserva numerose opere del periodo classico provenienti dagli scavi di Pompei ed Ercolano e dalla Collezione Farnese. La struttura ospita anche mostre speciali tra le quali una su Alessandro Magno e una sulla presenza di Pablo Picasso a Napoli.

