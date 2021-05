Il Segretario di Stato Ciavatta ha incontrato il Comitato Amministratore Fondiss

La Segreteria di Stato per la Sanità, in ottica di collaborazione continua, ha incontrato questa mattina i membri del Comitato Amministratore Fondiss. Nel corso dell’incontro si è discusso sul possibile aggiornamento della Legge 191 del 2011, di cui quest’anno ricorre il decennale, con cui è stato istituito il sistema complementare, cosiddetto secondo Pilastro, del Fondiss. Sono state portate all’attenzione del Segretario di Stato Roberto Ciavatta diverse proposte al fine di un sempre maggior perseguimento degli obiettivi del Fondiss. Al termine dell’incontro è stato consegnato, da parte del Presidente del Fondiss, il documento elaborato dalla Commissione tecnica, espressamente istituita all’interno del Comitato Amministratore stesso, in merito al quale si terrà nei prossimi giorni un confronto con la Segreteria Finanze.