Il Segretario di Stato con delega all’Expo Federico Pedini Amati in visita all’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti di Roma S.E. Omar Obeid Alshamsi.

Visita ufficiale per il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati all’Ambasciatore non residente degli Emirati Arabi Uniti in San Marino S.E. Omar Obeid Alshamsi presso la sede di Roma. Ad accompagnare il Segretario di Stato anche l’Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi Uniti , nonché Commissario per Expo 2020 Mauro Maiani e il Direttore del Dipartimento Turismo Filippo Francini. Gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno, dal 1° Ottobre prossimo a Dubai l’Expo 2020 rinviato per la pandemia lo scorso anno ma ora pronto per essere inaugurato. Proprio Expo, inserito a conferma del valore strategico attribuitogli da San Marino, fra le deleghe dirette di un Segretario di Stato, è stato al centro dell’incontro di questa mattina che si è aperto con il ringraziamento della Repubblica di San Marino per l’aiuto e la collaborazione forniti per la realizzazione del Padiglione di San Marino nei Thematic district pavilion. La Repubblica di San Marino prosegue nella costruzione della propria area, nell’organizzazione della struttura manageriale e nella promozione dell’iniziativa e per il prossimo 6 aprile è stata organizzata la prima visita ufficiale a Dubai del Segretario di Stato Federico Pedini Amati con incontro ufficiale con S.E. Reem Al Hashimy ministro di stato della Cooperazione internazionale Direttore generale dell'ufficio di Expo 2020 Dubai. La volontà della Repubblica di San Marino è quella di realizzare nel contesto di Expo 2020 un’area espositiva di assoluta qualità per trasmettere al mondo i propri valori di storia, tradizione e cultura, promuovere le attrazioni turistiche e le opportunità di investimento e-business. Il Segretario di Stato Pedini Amati ha colto l’occasione per ringraziare gli Emirati Arabi Uniti per gli aiuti fatti recapitare a San Marino attraverso la “Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti” a sostegno delle famiglie in difficoltà durante l’inverno. L’Ambasciatore Mauro Maiani ha comunicato l’intenzione di organizzare un San Marino – EAU Forum il prossimo febbraio 2022 comunicando inoltre la volontà di accompagnare a Dubai, in occasione di Expo Segretari di Stato ed autorità sammarinesi, delegazioni commerciali e istituzionali per rapporti bilaterali da sviluppare in ogni ambito. A S.E. Omar Obeid Alshamsi è stato comunicato che in occasione della visita ufficiale a Dubai del prossimo 6 aprile è previsto un incontro con il responsabile della Dubai Tourism Autorithy per pianificare la partecipazione di San Marino alla Arabian Travel Market che si terrà dal 16 al 19 maggio prossimi.

