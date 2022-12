Il Segretario di Stato Fabio Righi a colloquio con il viceministro vietnamita Tran Thanh Nam

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha incontrato oggi il vice Ministro dell'agricoltura del Vietnam Tran Thanh Nam accompagnato nella sua visita nella Repubblica di San Marino dai vertici di enti economici e di sviluppo del suo Paese. Durante l'incontro è stato esposto l’interesse reciproco a stringere relazioni principalmente nel settore dell’artigianato. Obiettivo comune l’apertura di nuovi mercati a beneficio di operatori sammarinesi e vietnamiti inoltre, anche per il tramite delle rispettive Camere di Commercio si intendono accrescere i rapporti economici e culturali tra i Paesi. Il Segretario di Stato Righi è stato invitato a partecipare ad un evento di rilevanza internazionale sull'artigianato che si terrà in Vietnam nell'ottobre del 2023, con l'auspicio che quello possa rivelarsi il contesto pratico in cui tradurre le reciproche intenzioni rappresentate nell'odierno incontro. Il Segretario di Stato, impegnato con convinzione sui temi dell’internazionalizzazione, ha accolto con favore l'invito all'evento.

c.s. Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio