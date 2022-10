Il Segretario di Stato Fabio Righi al World Congress of Angels Investors

Il Segretario di Stato Fabio Righi ha preso parte nella giornata odierna al World Congress of Angels Investors WBAF2022 di Antalya (Turchia), evento internazionale sulla trasformazione digitale che attira da ogni parte del mondo centinaia di imprenditori ed esperti oltre ai rappresentanti di istituzioni impegnate nel settore. L’edizione 2022 è dedicata alla ripartenza dell’economia digitale in epoca post-pandemica, tema sul quale sono intervenute autorità riconosciute a livello internazionale: l’ex Segretario Generale dell’ONU Ban Ki Moon, la Presidente della Repubblica del Kosovo Vjosa Osmani, Sello Hatang, CEO della Nelson Mandela Foundation oltre a ministri ed ex ministri con deleghe economiche da ogni parte del mondo.

Momento centrale del Congresso la tavola rotonda “ministeriale” alla quale il Segretario di Stato Fabio Righi è intervenuto insieme ai ministri di Tunisia, Albania e Sudafrica e alle autorità turche.

Il Segretario di Stato di fronte alla platea di Antalya ha aperto con una panoramica sulla situazione economica attuale della Repubblica di San Marino spiegando come “è necessario disegnare un nuovo modello economico che possa portare il Paese verso una maggiore e più completa internazionalizzazione. San Marino -ha proseguito Fabio Righi- può diventare un polo tecnologico competitivo dove l'innovazione non sia solo teorica ma anche pratica, un luogo dove si possano sperimentare nuove soluzioni in piccola scala, un laboratorio di modelli nei settori tradizionali dell’economia e in tutti i nuovi settori economici. E’ importante che lo Stato dia l'esempio e crei strumenti che accelerino la transizione verso un modello di sviluppo aziendale più digitale, mostrando concretamente agli imprenditori che questo tipo di transizione può portare benefici economici tangibili. Vogliamo creare -ha proseguito Righi- una normativa competitiva in nuovi settori economici per spingere aziende e imprenditori a rinnovare i propri modelli di business in chiave digitale”.

Sul tema delle start-up il Segretario di Stato Fabio Righi ha presentato alla platea i supporti fiscali che la Repubblica di San Marino offre a quelle che ottengono la certificazione di innovazione cogliendo l’occasione per presentare tutte le condizioni economiche e fiscali garantite a chi sceglie la Repubblica di San Marino per fare impresa.

Relativamente all’emergenza pandemica è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino di aver adottato una politica che ha permesso di non chiudere le aziende grazie ai controlli e alla prevenzione, uno dei motivi per cui i dati dell’economia del Paese oggi sono positivi. “Dalle difficoltà dell’emergenza il Governo ha saputo trarre insegnamenti -ha spiegato Righi- migliorando alcune leggi per facilitare la vita delle aziende e degli imprenditori”.

Aumento dei costi dell’energia, inflazione e politiche economiche legate al conflitto russo/ucraino hanno caratterizzato molti degli interventi dei ministri presenti: “Stiamo cercando di sviluppare al massimo le politiche che consentano a San Marino una maggior indipendenza energetica da rinnovabili -ha spiegato Righi- puntiamo sul solare, vorremmo ragionare sull'idrogeno e, perché no, in futuro sull'energia nucleare”.

Nel pomeriggio l’evento è proseguito con tavole rotonde dedicate allo sviluppo dell’economia dei Paesi del Mediterraneo, presentazioni di Camere di Commercio e governi di economie emergenti, un interessante speech sull’attrazione degli investimenti a cura di aziende del Bahrain e la sottoscrizione di diversi protocolli di intesa fra il World Busioness Angels Investement Forum e gli enti presenti. Prossimamente, in considerazione dell’importanza riconosciuta globalmente al World Business Angels Forum anche la Repubblica di San Marino sottoscriverà un memorandum d’intesa finalizzato alla promozione delle iniziative economiche.

Ad accompagnare il Segretario di Stato Fabio Righi nei suoi impegni istituzionali ad Antalya il console della Repubblica di San Marino in Turchia Riza Tevfik Morova.

