Il Segretario di Stato Fabio Righi all’Italian Export Forum di Tirana.

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha partecipato all’Italian Export Forum di Tirana (Albania), un evento aperto dal Primo Ministro Edi Rama e al quale ha preso parte anche Edona Bilali, Ministro per la Tutela dell’Imprenditoria e Frida Krifka, Ministro per l’Agricoltura. Tra i relatori del prestigioso evento, nel panel dedicato al tema “geopolitica ed importanza dei Balcani nel nuovo ordine mondiale” insieme al Segretario di Stato Fabio Righi, anche il Presidente Massimo D’Alema e l’Ambasciatore Stefano Pontecorvo. L'analisi geopolitica determina, oggi più che mai, un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e dei rapporti industriali e commerciali. Nel contesto dell’Italian Export Forum di Tirana è emerso come il ruolo dei Balcani possa rappresentare anche per tutti gli imprenditori sammarinesi un mercato prezioso, vicino, ma purtroppo ancora poco noto. “In un mondo che cambia -ha sostenuto il Segretario di Stato Righi- uno Stato piccolo come la Repubblica di San Marino deve avere un proprio ruolo e una propria dimensione strategica che deve essere compresa e conosciuta e che può garantire risultati importanti”. Nell’occasione è stato sottoscritto un accordo fra Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio e l'Italian Export Forum, guidato dal Presidente Lorenzo Zurino, ente che rappresenta oggi imprese impegnate nel Made in Italy per un totale di oltre 300 miliardi di fatturato.

