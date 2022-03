Il Segretario di Stato Fabio Righi in missione negli Emirati Arabi Uniti

Partirà domani la missione del Segretario di Stato per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi negli Emirati Arabi Uniti per prendere parte all’Annual Investment Meeting (AIM) e ad altri appuntamenti assieme ad una delegazione di Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio della Repubblica di San Marino.

Nella giornata di domani Righi si recherà a Expo Dubai 2020 dove porterà il proprio saluto al Business Forum ‘San Marino: the Ancient Land of Liberty. A business-friendly jurisdiction in the heart of Europe’ organizzato da ASE Camera di Commercio San Marino, una presentazione dedicata ai media locali e di settore, in cui verranno illustrati i vari “asset strategici” della giurisdizione sammarinese in vari ambiti di azione: turistico, contesto internazionale, quadro economico e tassazione.

A seguire, a Dubai è in programma la firma di un Memorandum of Understanding tra le Camere di Commercio sammarinese e di Dubai alla presenza del Segretario Righi; l’accordo di collaborazione, che nasce dalla volontà di promuovere le relazioni commerciali, economiche e di investimento tra le rispettive comunità commerciali e professionali e le attività che possono favorire l'innovazione, gli investimenti, il turismo e l'agricoltura costituisce un primo step per creare nuove opportunità per entrambe le parti.

Martedì 29 marzo il Segretario Righi parteciperà all’Opening Ceremony dell’11esima Edizione dell’Annual Investment Meeting (AIM) dal titolo ‘Investments in Sustainable Innovation for a Thriving Future’ l'iniziativa del Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti progettata per fornire un quadro di scambio globale sui principi chiave alla base delle politiche di investimento internazionale, le strategie e le pratiche per lo sviluppo sostenibile per raggiungere una crescita globale intelligente e inclusiva. Nel pomeriggio Righi interverrà in un panel ministeriale; tra i relatori, anche Sua Eccellenza Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro di Stato per l'Imprenditoria e le PMI degli Emirati Arabi Uniti. Sarà certamente occasione per un confronto con Sua Eccellenza Al Falasi e opportunità per creare nuove sinergie imprenditoriali.

Durante l’ultimo giorno di permanenza negli Emirati - mercoledì 30 marzo - Righi si recherà con la delegazione di ASE ad Abu Dhabi per un incontro con la Abu Dhabi Chamber of Commerce.

L’indomani è previsto il suo rientro nella Repubblica di San Marino.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino