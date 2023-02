Il Segretario di Stato Fabio Righi in visita alla Comunità dei sammarinesi di Ravenna

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha visitato oggi la Comunità dei Sammarinesi di Ravenna insieme alla quale ha preso parte al “Pranzo di Sant’Agata” organizzato a scopo conviviale e durante il quale sono state consegnate ai giovani meritevoli della Comunità alcune borse di studio. A fare gli onori di casa il Console di San Marino a Ravenna e a Pesaro Marino Forcellini e il Presidente della Comunità dei Sammarinesi di Ravenna Gianluca Giorgetti, all’evento hanno perso oltre 150 associati alla Comunità Durante l’appuntamento il Segretario di Stato Fabio Righi ha aggiornato i partecipanti all’evento sulle iniziative della sua Segreteria di Stato e del Governo, ha presentato i progetti futuri e le riforme programmate, al termine di una panoramica su quanto accaduto nel recente passato. Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio): “Le visite alle comunità dei sammarinesi all’estero ci permettono spesso di scoprire il senso di ‘sammarinesità’ che a volte, purtroppo, anche all’interno dei confini, abbiamo perso. Incontrare i concittadini della Comunità di Ravenna mi ha consentito di confrontarmi con chi non vive all’interno dei confini ascoltando le loro istanze. Ringrazio la Comunità e il Consolato per il lavoro che svolgono per tenere i Cittadini legati alla loro terra di origine e a loro offro la mia totale disponibilità a collaborare, non solo sui temi economici”.