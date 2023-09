Il Segretario di Stato Fabio Righi incontra la Console USA Daniela Ballard Le sinergie fra i due Paesi a favore dell’economia e delle imprese al centro dell’incontro

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha incontrato oggi presso la sede della Segreteria di Stato la Console Generale degli Stati Uniti a Firenze Daniela Ballard che ha sostituito la Console Regini Gupta. L’incontro, conoscitivo e cordiale si è rivelato immediatamente produttivo ed efficace. L’occasione si è rivelata ottimale per fare il punto su tutte quelle iniziative che hanno visto la collaborazione o il coinvolgimento del consolato USA: export, collaborazione economica fra imprese, digitalizzazione, interazioni finalizzate allo sviluppo economico e, tema al centro dell’attività della Segreteria di Stato in questo ultimo periodo, la space economy. Il Segretario ha ripercorso l’attività della sua Segreteria ricordando gli impegni presi e presentando un dato di grandissimo valore: l’export delle aziende sammarinesi verso gli Stati Uniti è passato dai circa 18 milioni di euro del 2019 agli oltre 47 milioni di euro del 2022 a conferma che operare in sinergia può portare preziosi benefici all’economia. Il lavoro della Segreteria di Stato è stato riconosciuto dalla Console Daniela Ballard che ha confermato la volontà di sostenere le attività della Segreteria di Stato e delle aziende sammarinesi per lo sviluppo dell’economia del Paese e dell’interazioni fra i due Paesi. Al termine dell’incontro il Segretario di Stato ha omaggiato il Console con un piatto in ceramica sammarinese, occasione per omaggiare l’artigianato locale.

