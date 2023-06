Il Segretario di Stato Fabio Righi speaker al WMF di Rimini

Il Segretario di Stato Fabio Righi speaker al WMF di Rimini.

Innovazione tecnologica, opportunità imprenditoriali e aerospazio al centro del suo intervento durante i panel “Politics in tech”

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio e l’innovazione tecnologica Fabio Righi ha partecipato nel ruolo di speaker al World Marketing Festival di Rimini intervenendo in un panel della sezione “Politics in tech” intervistato sul tema “San Marino, tradizione e innovazione”.

Per il Segretario di Stato si è rivelata l’occasione per presentare ad un pubblico specializzato, i progetti che la Repubblica di San Marino porta avanti in tema di tecnologia e innovazione.

Il World Marketing Festival divenuto per evoluzione dell’acronimo WMF “We make future” è la più grande manifestazione sull'innovazione in Italia, un acceleratore di cultura, formazione e innovazione che opera come strumento al servizio della società, mettendo in connessione l’Italia e il mondo e che si sviluppa su 3 giorni e oltre 100 eventi con un format unico che abbina formazione, B2B, networking, cultura, concerti e intrattenimento all’interno di 10 padiglioni della Fiera di Rimini.

“Innovazione prima degli altri. Con questo slogan San Marino si presenta al mondo -ha detto il Segretario di Stato Fabio Righi- perché se è vero che tutti i Paesi parlano quotidianamente di innovazione tecnologica è anche vero che nessuno Stato al mondo può essere veloce ed efficace come il nostro”. Il Segretario di Stato ha poi parlato del riconoscimento della Repubblica di San Marino delle professioni digitali, delle opportunità offerte agli imprenditori in termini di fiscalità e non solo.

Il Segretario di Stato Fabio Righi è intervenuto anche sul tema dell’industria aerospaziale e della volontà di sviluppare il settore con interventi normativi specifici. Il prossimo autunno la Repubblica di San Marino ospiterà un evento dedicato all’aerospazio e anche per questo motivo, proprio a Rimini in occasione di WMF, il Segretario di Stato Fabio Righi ha incontrato manager di ESA (Agenzia Aerospaziale Europea) e ASI (Agenzia Aerospaziale Italiana).

Percorsi, quelli presentati al WMF dal Segretario di Stato Righi, finalizzati allo sviluppo dell’economia sammarinese, che, considerata l’evoluzione globale permetteranno l’attrazione di nuovi investimenti per un Paese innovativo ed innovatore.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio e l’innovazione tecnologica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: