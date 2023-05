Il Segretario di Stato Fabio Righi speaker all’AIM di Abu Dhabi Incontri bilaterali, conferenze e un prestigioso intervento previsto per la giornata conclusiva di una delle più importanti conferenze mondiali sull’economia e lo sviluppo tecnologico sostenibile

Il Segretario di Stato Fabio Righi speaker all’AIM di Abu Dhabi.

Da domani 8 maggio, fino a mercoledì 10 maggio il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi sarà impegnato a Abu Dhabi all’edizione 2023 di AIM (Annual Investment Meeting) organizzato dal Ministero per l’Industria e la Tecnologia Avanzata degli Emirati Arabi con il sostegno di UNIDO, l’Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite e ITP Network. Il Segretario di Stato sarà impegnato in cerimonie, interventi e tavole rotonde istituzionali e in una serie di incontri bilaterali fissati con ministri di altre nazioni e dirigenti di enti e aziende internazionali. L’AIM è uno dei più importanti momenti di incontro e confronto al mondo sui temi dello sviluppo tecnologico sostenibile. Workshop, conferenze, mostre, focus, tavole rotonde, meeting e momenti di networking al quale prendono parte imprenditori, ministri, membri di organismi internazionali e manager di aziende pubbliche e private. Ore e ore di confronto su economia, impresa, sviluppo tecnologico, energia e sostenibilità. L’appuntamento più prestigioso è quello fissato per la mattina di giovedì 10 maggio quando alla presenza di Sua Eccellenza Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro della Tolleranza e della Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti che aprirà l’evento con un intervento sul ruolo della tolleranza e della coesistenza per una crescita economica e una prosperità sostenibili, il Segretario di Stato Fabio Righi interverrà con uno speech sul tema “Promuovere un’economia di mercato sviluppata attraverso le politiche educative, la tolleranza e la diversità”. La giornata di mercoledì 10 maggio del Segretario di Stato Fabio Righi proseguirà con la presenza alla tavola rotonda di alto livello “Il percorso degli investimenti: opportunità, sfide e rischi degli investimenti nel settore industriale” che prevede, tra i punti di discussione proposti, alcuni ragionamenti su come orientare gli investimenti verso l'IIOT e la questione del ROI, su collaborazioni, fusioni e acquisizioni intersettoriali definendo i tempi della “Quarta rivoluzione industriale”. Si parlerà di domande di brevetto e numero di pubblicazioni su riviste scientifiche, mancanza di concorrenza nel settore finanziario e bancario, di come colmare il divario di investimenti, di come promuovere il piano di economia integrativa e di come catalizzare investimenti diretti esteri e industrie ad alta tecnologia. Oltre al Segretario di Stato Righi interverranno il Dr. V.P. Joy (Segretario capo IAS), Nitan Pathak, (Senior Head of Unit, Institutional Client Relationship del Fondo europeo per gli investimenti), Ayman El Tanbouly (Co-fondatore e Chief Investment Officer di Exits MENA) ed altre autorità internazionali nell’ambito dello sviluppo tecnologico e industriale. Al termine della tavola rotonda il Segretario di Stato incontrerà la stampa prima di rientrare a San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: