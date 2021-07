Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati a colloquio con Alessandra Priante, Direttore dell’area Europa dell’UNWTO

Prima dell'inizio dell’importante giornata di lavoro dedicata al “Sustainable Tourism Developement” - Tavolo Turistico Territoriale (TTT) al Centro Congressi Kursaal, divenuto oggi finalmente operativo, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, insieme al Commissario Generale per l'EXPO Dubai 2020 Mauro Maiani, ha incontrato in un'importante bilaterale Alessandra Priante, Direttore della Regione Europa del World Tourism Organization (UNWTO). Al centro dei colloqui, il pieno sostegno dell'organizzazione internazionale al progetto fondato sull'unione delle forze della Repubblica di San Marino, delle Regioni Marche ed Emilia Romagna, di Sindaci e Assessori di 116 comuni del circondario, oltre che di tutti i Capitani di Castello. “Sin da quando c’è stato presentato -ha ribadito il Direttore Pirante – abbiamo ribadito il pieno sostegno della nostra Organizzazione al TTT, progetto innovativo e rivoluzionario, che persegue a pieno titolo le linee guida di interesse e attenzione al turismo rurale, al centro della nostra strategia presente e futura per tutto il mondo. San Marino è in tal senso un ottimo esempio: lo spirito di unione e governance coordinata, reso ancora più forte da una brand identity comune, è quello che oggi può fare la differenza.”