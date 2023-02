Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati a Sanremo

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati sarà tra il pubblico del Festival di Sanremo nella serata di mercoledì 8 febbraio ospite di Al Bano. Il Segretario di Stato sfrutterà l’occasione per sviluppare i rapporti con il mondo della musica in funzione dei futuri progetti turistici sammarinesi e dell’edizione 2023 di “Una voce per San Marino” che coinvolgerà Al Bano in veste di Presidente della giuria. La Repubblica di San Marino sarà a Sanremo durante il Festival anche per sostenere Play2give e Nazionale Cantanti che hanno ideato il progetto benefico “Giocare per donare”. Nello specifico il marchio visitsanmarino sarà associato al torneo benefico di Calcio Balilla Solidale che vedrà sfidarsi a Villa Nobel, sede delle radio del gruppo Mediaset, i Cantanti in gara al Festival. Delle sfide a biliardino verrà prodotta una pillola video per la comunicazione social del progetto solidale che verrà diffusa grazie alla media partnership con Tik Tok Italia, sui canali social delle radio del gruppo Mediaset e su quelli di Play2Give e Nazionale Cantanti. La partita di calcio balilla della durata di un minuto sarà giocata dai Cantanti in gara contro un influencer. L’artista dovrà provare a segnare il maggior numero di goal e al termine della settimana Play2Give e la Nazionale Cantanti metteranno a disposizione dell’ospite, che nel minuto di gioco avrà segnato più reti, un assegno di € 5.000 da destinare ad un’associazione solidale scelta personalmente dal vincitore ed alla quale si consegnerà l’assegno in una data da stabilire insieme. L’associazione Play2Give, ideatrice dell’evento è una nuova realtà di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzazione alle problematiche sociali ed alle raccolte fondi solidali. Il progetto Play2Give nasce per dare nuovi incentivi alla quarantennale storia dell’associazione Nazionale Italiana Cantanti. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): "La Repubblica di San Marino sempre più spesso sta ospitando eventi musicali rilevanti che la portano ad essere riconosciuta e riconoscibile dagli artisti oltre che dagli appassionati e l’obiettivo è quello di proseguire ancora con l’organizzazione di concerti e spettacoli che abbiano valenza turistica. Sarò a Sanremo anche per sviluppare ulteriormente questo settore. Inoltre, nella Capitale della Musica sosterremo Play2give e Nazionale Cantanti in un’iniziativa benefica che permetterà di promuovere e far conoscere la Repubblica di San Marino. Possiamo anche annunciare che il progetto, che sicuramente regalerà visibilità e immagine a San Marino, verrà ripetuto domenica 23 aprile nelle Piazze del nostro bellissimo centro Storico alla presenza di molti artisti".

