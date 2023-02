Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati riceve il Dirigente Superiore della Guardia Nazionale Ambientale

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha ricevuto questa mattina il Prof. Alberto Raggi, Presidente e Dirigente Superiore della Guardia Nazionale Ambientale che, accompagnato dal Dirigente Intermedio Giorgio Contini ha presentato le iniziative e le attività che l’Organizzazione Nazionale non lucrativa di utilità sociale non governativa svolge per la protezione dell’ambiente italiano. La Guardia Nazionale Ambientale si occupa di ecologia e umanità, vigilanza zoofila, zootecnica e ambientale, vigilanza ittico-ambientale e venatoria e protezione civile. E’ un ente nato nel 2001 fatto di volontari che, liberamente e senza alcuna differenza, hanno scelto di dedicare una parte del proprio tempo libero agli altri e alla natura in tutte le sue espressioni. Attualmente la Guardia Nazionale Ambientale è presente in 19 regioni italiane ed è riconosciuta dallo Stato italiano come ente di protezione ambientale. Al termine dell’incontro è stato conferito al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati il ruolo di Dirigente Generale di Settore Fondamentale della Guardia Nazionale Ambientale.

cs Segreteria Turismo