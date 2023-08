Il Segretario di Stato Gian Nicola Berti ha incontrato l’Onorevole Boschi La parlamentare italiana a San Marino per un incontro politico è stata ricevuta presso la Parva Domus per un colloquio cordiale e costruttivo

L’Onorevole Maria Elena Boschi, accompagnata dall’ex Senatore ed europarlamentare Riccardo Nencini, ha incontrato oggi presso la Parva Domus sede della Segreteria di Stato, il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti. L’incontro, che precede un impegno politico odierno a San Marino dell’Onorevole Boschi, si è rivelato cordiale e costruttivo, occasione per illustrare agli ospiti i progetti della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e per discutere dell’attuale situazione politica della Repubblica di San Marino. La visita conferma l’ottimo rapporto e la reciproca stima delle istituzioni sammarinesi con le autorità politiche italiane.

