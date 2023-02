Il Segretario di Stato Luca Beccari incontra il Ministro degli Esteri argentino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha svolto in Argentina una serie di incontri, che hanno preso avvio con la partecipazione al XXXI° Incontro tra le Comunità dei Sammarinesi dell’Argentina e al XXV° Incontro tra i Giovani sammarinesi dell’Argentina, conclusisi, nella giornata di ieri, con l’incontro istituzionale con il Ministro degli Affari Esteri Santiago Andrés Cafiero. L’ampio e articolato confronto è stato l’occasione per dare corso alle intese in atto ed ha favorito il rafforzamento ulteriore delle relazioni, anche attraverso accordi tutt’ora in fase di negoziato. I due Ministri hanno preso atto degli sviluppi delle tematiche bilaterali rilevanti e dell’ottima collaborazione negli ambiti multilaterali; ampiamente confermato lo spirito di costante cooperazione attraverso la firma di un Comunicato Congiunto tra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri che riporta le progettualità sulle quali entrambi gli Stati concentrano il proprio impegno istituzionale. “È stato sostanzialmente concluso il negoziato tecnico sull’Accordo di previdenza sociale – riporta il Segretario di Stato Beccari – e verrà definito nei prossimi mesi l’Accordo in materia di riconoscimento dei titoli di studio. Poste altresì le basi per una futura intesa bilaterale che disciplini le opportunità di Vacanza-Lavoro nei due Stati”. L’occasione è stata proficua anche per porre le future priorità in ambito economico e finanziario, valutando le intese per l’eliminazione delle doppie imposizioni fiscali e per la promozione e protezione degli investimenti. Il Segretario di Stato Beccari sottolinea altresì i legami che intercorrono con i concittadini sammarinesi residenti in Argentina, confermando la piena volontà di concludere accordi che possano eliminare le limitazioni esistenti in termini lavorativi, fiscali e previdenziali. Nel riconoscimento del valore indiscusso rappresentato dai cittadini sammarinesi residenti all’estero, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato dal Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, Marco Gatti, ha svolto un proficuo incontro con il Ministro dello Sviluppo territoriale e Habitat, Santiago Maggiotti, il primo Ministro argentino ad avere origini sammarinesi.

cs SdS Esteri