Il Segretario di Stato Pedini Amati agli Stati Generali del Turismo del Ministero italiano A Chianciano Terme gli esperti del settore si interrogano sul futuro del comparto che vive un momento di crescita ma teme le durissime sfide internazionali

Il Segretario di Stato Pedini Amati agli Stati Generali del Turismo del Ministero italiano.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha preso parte questa mattina agli “Stati Generali del Turismo - Prima conferenza programmatica nazionale” organizzati a Chianciano Terme dal Ministero del Turismo italiano. Un momento di confronto particolarmente interessante con alti esponenti del settore e certamente utile a programmare un futuro che impone sfide complesse ma che i dati presentati valutano come costantemente in crescita. Per il Segretario di Stato numerosi momenti di cordiale confronto con autorità italiane ed esperti del turismo. Il Turismo, asset fondamentale dell’economia italiana, così come per la Repubblica di San Marino, merita attenzione e programmazione, in sinergia con i protagonisti del comparto e con i diversi stakeholders con il turista sempre al centro delle iniziative prese. L’iniziativa, che proseguirà fino a domani sera, si è aperta con la lettura del saluto del nuovo Ministro del Turismo Daniela Santanchè ed ha visto salire sul palco autorità nazionali, esperti del settore, associazioni di categoria, enti locali, giornalisti ed analisti. Al termine dei lavori verrà presentato il Piano Strategico 2023/2027.

c.s. Segreteria di Stato Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: