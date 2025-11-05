Il Segretario di Stato Pedini Amati in missione a Riad all'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, sarà in missione a Riad dal 9 al 13 novembre per partecipare alla 26a Assemblea Generale di UN Tourism (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite) e al successivo forum mondiale Tourise. La missione si configura come un’azione mirata al consolidamento del posizionamento della Repubblica nel panorama turistico internazionale e all'attrazione di partnership vitali per lo sviluppo infrastrutturale. L'Assemblea Generale di UN Tourism, che riunisce delegazioni e oltre cento Ministri del Turismo da ogni continente, si concentra quest’anno sul tema dell'impatto dell'Intelligenza Artificiale, tracciando le coordinate per il prossimo mezzo secolo del settore. In tale contesto di ridefinizione globale, l’attenzione del Segretario di Stato è focalizzata su una serie di incontri bilaterali di altissimo profilo, intesi a tradurre la partecipazione in benefici concreti. Di primaria importanza, l'agenda prevede la solenne cerimonia di firma del Memorandum d'Intesa sulla cooperazione turistica tra la Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'Expo, l'Informazione e l'Attrazione degli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino e il Ministero del Turismo del Regno dell’Arabia Saudita. L’accordo, che sarà siglato dal Segretario Pedini Amati e dal Ministro saudita S.E. Ahmed Al Katheeb, pone le basi per una collaborazione organica su temi che spaziano dal marketing turistico congiunto all’interscambio di dati e statistiche, dalle pratiche di turismo sostenibile alla promozione degli investimenti reciproci nel settore. Altrettanto strategico è il confronto con i vertici dell’SFD (Fondo Saudita per lo Sviluppo), un dialogo costante per attrarre sostegni finanziari dedicati agli investimenti infrastrutturali sul Titano. La missione sarà anche l’occasione per un primo contatto con la neo- eletta Segretaria Generale di UN Tourism, l'emiratina Sheika Nasser, un momento diplomatico fondamentale per stabilire un rapporto di lavoro proficuo per il prossimo mandato. La fitta rete di relazioni include, inoltre, l’incontro con l'omologo cubano, programmato per dare rapida concretezza e seguito operativo al Memorandum d'Intesa siglato la scorsa settimana.

"Il palcoscenico di Riad, con la sua Assemblea Generale e l'innovativo summit Tourise, rappresenta il vertice della diplomazia turistica internazionale. San Marino, attraverso momenti e incontri di alto livello consolida un percorso di partnership strategiche e di attrazione per investimenti infrastrutturali," ha commentato il Segretario Pedini Amati. "Non possiamo limitarci a osservare le trasformazioni del settore: il nostro compito è partecipare attivamente, plasmando un futuro del turismo che sia sostenibile, tecnologicamente avanzato e capace di generare valore per la nostra Repubblica." A riprova della volontà di San Marino di non essere spettatore passivo ma attore protagonista, il Segretario di Stato si tratterrà a Riad per partecipare alla prima edizione di Tourise. Definito come il più grande forum di discussione al mondo sul futuro del turismo, “Tourise” vedrà l'intervento di relatori di assoluto prestigio globale. L’impegno in questi eventi di pensiero anticipatore è fondamentale per acquisire le competenze e le strategie necessarie a integrare le nuove frontiere del digitale e dell'innovazione nel piano di sviluppo del turismo sammarinese.

