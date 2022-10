Il Segretario di Stato Pedini Amati incontra le Associazioni di Categoria

Al centro dei colloqui la riattivazione del Treno Biancazzurro e la presentazione del Natale delle Meraviglie 2022. “Grazie all’aiuto della Fondazione Ferrovie dello Stato italiane, saremmo in grado in tempi celeri di dotarci di un nuovo impianto di risalita nell’area patrimonio UNESCO, sfruttando pienamente i lavori di ripristino del parcheggio della Baldasserona”. Concordata la parcellizzazione dell’accensione delle luminarie.



Un confronto a tutto campo, per approfondire tutti i principali dossier sul tavolo della Segreteria di Stato per il Turismo. Oggi pomeriggio presso la Sala Polivalente di Murata il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha incontrato tutte le Associazioni di Categoria del settore, per confrontarsi sui prossimi passaggi riguardanti l’attivazione del Trenino Biancoazzurro e presentare il Natale delle Meraviglie 2022, evento che concluderà un anno ricco di manifestazioni.

Insieme a lui, il dottor. Massimiliano Marchetti, nominato nella giornata di ieri come membro del Comitato Tecnico per la riattivazione del Treno Bianco Azzurro e Alberto Di Rosa, general manager di Nextime Eventi, azienda che si occuperà quest’anno della realizzazione del Natale delle Meraviglie, dopo aver vinto il bando emesso dalla Segreteria lo scorso luglio.

Proprio alla riattivazione della storica linea tra San Marino e Rimini è stata dedicata la prima parte dell’incontro: dopo la costituzione del Comitato Tecnico, i prossimi passaggi riguarderanno le prime attività finalizzate a perseguire nel più breve tempo possibile la riattivazione, nella forma di ferro-tramvia, del tracciato in territorio sammarinese, a partire dal tratto già ricostruito all’interno della Galleria Montale. “In questa piccola porzione, già dalla fine del mese di ottobre, sarà possibile trasportare passeggeri in piena sicurezza – ha dichiarato il Segretario di Stato -. Il Comitato è inoltre già al lavoro per coordinare i rapporti con il Gruppo FS per lo studio di fattibilità per la progettazione dell'intero tracciato”.

Per quanto riguarda i costi, per alcuni considerati proibitivi, oltre ai 2 milioni di euro già stanziati dal Ministero del Turismo italiano, si perseguirà la via comunitaria: l’Unione Europea ha infatti emesso proprio in questi giorni un importante bando per la riqualificazione di infrastrutture storiche attigue al Treno Bianco Azzurro. “Riattivare anche solo il tratto di risalita tra Borgo Maggiore e Città di San Marino – ha concluso Pedini Amati – generebbe nuovo appeal turistico per i nostri siti patrimonio UNESCO, permettendo di valorizzare al massimo anche il lavoro di riqualificazione dei parcheggi della Baldasserona. Un ulteriore ricaduta positiva sarebbe la riqualificazione nell’area Ex-Stazione di Città, che potrebbe usufruire di un’attrazione turistica di pregio”.

Nella seconda parte dell’incontro la presentazione del Natale delle Meraviglie 2022: un confronto necessario per condividere quello che sarà il ricco programma di appuntamenti e le principali attrazioni di cui i turisti e tutti i sammarinesi potranno godere dal 7 dicembre all’8 gennaio. Sciolto in questa occasione anche il nodo sulle luminarie: insieme agli operatori del settore, valutata la minima maggiorazione di costi che la crisi energetica in corso porterà, si è deciso di parcellizzarne l’accensione, nella fascia oraria che andrà dalle 4 di pomeriggio a mezzanotte.



