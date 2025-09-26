Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri a New York in occasione della 80ª Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si trova in questi giorni a New York, per partecipare ai lavori della 80^ sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad accompagnare il Segretario di Stato, una delegazione diplomatica guidata dal Capo Missione della Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite, Amb. Damiano Beleffi. Il primo impegno ufficiale a cui ha preso parte Beccari è stata la seconda riunione dei Ministri degli Esteri del G20, aperta a tutti gli Stati Membri dell’ONU dal titolo “Le Nazioni Unite compiono 80 anni: riaffermare la pace come via verso uno sviluppo economico sostenibile”. Nel suo intervento, il Segretario di Stato Beccari ha sottolineato il ruolo essenziale del G20, evidenziando come la sua azione debba svilupparsi in piena complementarità con quella delle Nazioni Unite, contribuendo così a rafforzare un sistema multilaterale in grado di affrontare le sfide comuni e promuovere la stabilità globale. “In un contesto internazionale caratterizzato dall’evoluzione delle dinamiche geopolitiche e dall’emergere di nuove sfide globali, è essenziale potenziare la riaffermazione collettiva dei principi fondanti delle Nazioni Unite, sanciti dalla Carta. – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – Fondamentale è la cooperazione internazionale, che ha l’obiettivo di costruire un mondo più pacifico, equo e sostenibile. Il G20 è chiamato a considerare, oltre agli interessi dei membri, anche le esigenze dei Paesi esclusi, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, più vulnerabili agli eventi globali e fortemente legati a un ordine internazionale fondato su regole condivise.” Nel pomeriggio, il Segretario di Stato Beccari ha depositato presso il Palazzo di vetro gli strumenti di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, e accettazione di cinque emendamenti - quattro all’articolo 8 e uno all’articolo 124 - dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. A margine dell’Assemblea Generale il Segretario di Stato Beccari ha avuto l’occasione di intrattenersi con alcuni esponenti dei Paesi membri e osservatori delle Nazioni Unite, incontrando in particolare il Ministro degli Affari Esteri dell’Ungheria, della Groenlandia, della Bulgaria, della Georgia, della Slovenia, del Lussemburgo, della Santa Sede, nonché il Presidente del Consiglio europeo. Al termine della giornata, il Segretario di Stato ha partecipato anche al ricevimento presso la Missione permanente della Repubblica di Singapore nell’ambito del FOSS (Forum dei piccoli Stati). Come di consueto, nella serata di mercoledì orario newyorkese, si è tenuta la consueta cena tripartita rivolta ai Ministri degli Affari Esteri di San Marino, Principato di Monaco e Principato di Andorra, durante la quale si sono ulteriormente approfonditi i temi legati al rapporto dei tre Stati con l’Unione europea.

