Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri al 32^ Consiglio ministeriale dell'Osce

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri al 32^ Consiglio ministeriale dell'Osce.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si trova a Vienna in occasione della partecipazione al 32^ Consiglio Ministeriale dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), su invito della Presidenza in esercizio finlandese; ad accompagnare il Segretario di Stato una delegazione diplomatica guidata dalla Rappresentante Permanente di San Marino presso l’OSCE, l’Ambasciatore Elena Molaroni. All’arrivo nella Capitale austriaca nella giornata di ieri, il Segretario di Stato Beccari ha preso parte alla cena informale di alcuni Rappresentanti dei Paesi partecipanti organizzata dalla Presidenza, che ha avuto come tema la resilienza ucraina. Accolto presso la sede OSCE dalla Ministra degli Affari Esteri di Finlandia, Elina Valtonen, Beccari è intervenuto in plenaria confermando il convinto sostegno della Repubblica all’Organizzazione, nell’auspicio che prosegua il percorso di razionalizzazione delle attività, nel mantenimento dei grandi obiettivi di pace, sicurezza comune e cooperazione internazionale. Il Segretario Beccari ha rimarcato l’importanza dell’anniversario dei 50 anni dell’Atto Finale di Helsinki, coincidente con l’ingresso di San Marino nel mondo del multilateralismo; è stata richiamata la necessità di riconfermare, rendere operativi, e divulgare su più livelli i dieci principi pattuiti nell’atto fondativo dell’Organizzazione. Centrali sono state le riflessioni sull’attuale conflitto in corso in Ucraina, di cui si auspica che, attraverso la diplomazia e la collaborazione della Comunità Internazionale, si possa addivenire al più presto al ripristino del dialogo tra le parti e al raggiungimento di una pace equa, giusta e duratura, nel pieno rispetto del diritto internazionale. “Oggi non esistono sfide diverse per alcuni e non per altri: tutti i Paesi, indipendentemente dalle dimensioni territoriali, dai sistemi democratici o dalle caratteristiche economiche, stanno affrontando le stesse questioni cruciali. – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - Dobbiamo continuare ad affrontarli insieme, facendo fronte comune. Allo stesso tempo, non possiamo permetterci di abbassare la guardia di fronte alle violazioni dei principi e dei valori che condividiamo e che siamo chiamati a difendere. Solo attraverso un rinnovato impegno comune potremo rafforzare la sicurezza, la prosperità e la stabilità della nostra regione.” A margine del Consiglio Ministeriale, il Segretario di Stato Beccari si è intrattenuto a colloquio con i Rappresentanti di Germania, Portogallo e Danimarca, con i quali centrale è stato il tema dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, in particolare, considerando anche l’attuale Presidenza danese del Consiglio dell’Unione. È stata altresì l’occasione per firmare con il Ministro Delegato per l’Europa della Francia, S.E. Benjamin Haddad, la Dichiarazione di Intenti sul Rafforzamento delle Consultazioni Politiche, e con il Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Moldova, Sig. Valeriu Mija, il Memorandum d’Intesa sulle Consultazioni Politiche. Il Consiglio Ministeriale odierno conclude la Presidenza finlandese dell’OSCE che passa, da gennaio, alla Svizzera, alla quale il Segretario di Stato, come la maggior parte dei Rappresentanti degli Stati presenti, ha assicurato il continuo sostegno della Repubblica.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: