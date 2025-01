Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri esprime soddisfazione per l’accordo di cessate il fuoco a Gaza

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accoglie con favore la notizia del raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco a Gaza, con relativo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e il governo di Hamas, dopo oltre 15 mesi di violenze e sofferenze inaudite.

San Marino ha seguito con profondo coinvolgimento le fasi che hanno condotto al risultato odierno, che fa seguito all’ imponente mediazione congiunta tra Qatar, Egitto e Stati Uniti con le Parti in conflitto e ha sempre ribadito convintamente, al proprio interno e presso le sedi multilaterali, la necessità che tacessero le armi a Gaza su base permanente e che venissero ripristinate condizioni sostenibili per l’avvio di una auspicata pacificazione e stabilizzazione dell’intera Regione.

Gli ultimi aggiornamenti, nonostante permangano atti di violenza e spargimenti di sangue nell’area colpita, preludono a un effettivo allentamento delle tensioni e, soprattutto, a un massiccio intervento umanitario, da parte della comunità internazionale, che possa alleviare e sostenere la precarietà di una popolazione civile fortemente colpita.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

