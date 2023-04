Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri incontra i rappresentanti del Comites

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto a Palazzo Begni i vertici di Comites San Marino nelle persone del Presidente, Alessandro Amadei, del Membro dell’esecutivo, Marina Rossi, e del Consigliere, Stefano Gatta. L'incontro ha rappresentato l'occasione per uno scambio di vedute sul tema della cittadinanza, ovvero sulla richiesta avanzata dal Comites San Marino di eliminare dalla normativa vigente la rinuncia alla cittadinanza di origine, come condizione per essere naturalizzati sammarinesi. Tale tematica era già stata oggetto di un ordine del giorno presentato nel novembre del 2021, da cui scaturì su mandato del Consiglio Grande e Generale, un progetto di legge redatto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni che contemplava appunto l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia della cittadinanza di origine. Dalla riunione tra il Segretario di Stato Luca Beccari ed i rappresentanti degli italiani all’estero è emerso un reciproco interesse ad avviare in tempi rapidi l’iter parlamentare che dovrebbe portare alla riforma della legge della cittadinanza, in modo che si addivenga ad una normativa più moderna ed al passo con i tempi. “La questione della cittadinanza, anche se non è oggetto di negoziato con l’Europa, acquisisce comunque un rilievo particolare - ha dichiarato il Segretario Beccari - in un momento storico in cui San Marino si prepara al rush finale per l'accordo di associazione all'Unione europea che rappresenta per il Titano una opportunità di accedere al mercato unico con una perfetta equivalenza con i paesi membri, pur mantenendo lo status di terzo rispetto al raggruppamento”. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei a margine dell’incontro ha ringraziato vivamente il Segretario di Stato Beccari per l’accoglienza ricevuta e per i segnali di apertura e disponibilità manifestati, sui quali il Comites San Marino ripone le proprie speranze.

