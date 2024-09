Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri incontra il Console generale degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto oggi a Palazzo Begni il Console Generale degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica di San Marino, Daniela Ballard. Presenti all’incontro, anche il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, ed il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri. Il Segretario di Stato Beccari ha inteso ringraziare il Console Generale Ballard per il significativo servizio reso, nella giornata odierna presso la Sala del Castello di Acquaviva, dal Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze ai cittadini statunitensi presenti a San Marino, facilitando in questo modo l’espletamento delle pratiche consolari. Nel corso dell’incontro sono state discusse numerose tematiche legate all’attualità, dalla politica estera, alle situazioni geopolitiche delicate quali la crisi in Medio Oriente e il percorso di graduale riconoscimento dello Stato di Palestina, recentemente intrapreso dalla Repubblica. Beccari ha anticipato al Console Generale il futuro percorso che attende il nuovo Governo, in particolare richiamando gli adempimenti finali che condurranno al perfezionamento dell’Accordo di Associazione; il confronto si è poi allargato ai temi di carattere economico, alla sua promozione nel mercato internazionale, nonché alle criticità insite nell’approvvigionamento energetico. Il Console Generale Ballard ha confermato l’attenzione degli Stati Uniti d’America verso la Repubblica, riconoscendo i progressi compiuti dal Titano nel potenziamento della sua posizione a livello internazionale ed esprimendo la volontà di continuare il proficuo lavoro fino ad oggi svolto, anche sul piano bilaterale.

