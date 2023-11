Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri incontra il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano

In mattinata presso la Villa Manzoni, a Dogana, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano, Alfredo Mantovano, a San Marino per l’occasione del convegno “Fede Ragione Missione” organizzato dal centro internazionale Giovanni Paolo II in onore di Mons. Luigi Negri. Ad accogliere l’On. Mantovano anche una delegazione della Segreteria di Stato e del Dipartimento per gli Affari Esteri. Numerosi sono stati i temi trattati nell’articolato confronto, con ampia centralità dedicata al percorso di associazione e all’imminente conclusione del negoziato propedeutico alla firma dell’Accordo di Associazione della Repubblica con l’Unione europea. A tal riguardo ribadita l’ampia convergenza di vedute sulle scelte effettuate e sui passi compiuti, che hanno costantemente ottenuto condivisione e collaborazione proficue da parte dell’amica Italia. Il confronto si è inoltre aperto alle numerose collaborazioni in atto tra i due Stati, nella reciproca constatazione di un cambio di passo nelle relazioni bilaterali che ora si attestano ad un livello di preventiva concertazione sui progetti comuni e non soltanto sulla risoluzione delle emergenze e delle questioni contingenti. Una convinta apertura, da parte del Sottosegretario di Stato Mantovano, è stata offerta al Segretario di Stato Beccari, per l’attivazione di rapporto più stretto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ribadendosi l’opportunità di stabilire una sistematica concertazione sui dossier bilaterali aperti e sulle future prospettive di collaborazione. L’incontro, svolto in un clima di assoluta cordialità ha rimarcato la volontà da parte italiana di proseguire nella fattiva collaborazione e nella piena disponibilità a confermare il ruolo di partner privilegiato della Repubblica di San Marino.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

