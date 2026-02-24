Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri interviene al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri interviene al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto nel pomeriggio al segmento di Alto Livello della 61^ Sessione del Consiglio dei Diritti Umani in corso a Ginevra, accompagnato dal Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra, Marcello Beccari e alla presenza di numerosi ospiti internazionali e Ministri degli Affari Esteri. Da parte sammarinese, è stato ribadito il convinto sostegno al multilateralismo, al ruolo centrale alle Nazioni Unite e alla tutela universale e indivisibile dei diritti umani. Sono stati condannati con fermezza i conflitti armati e le gravi violazioni del diritto internazionale, esprimendo solidarietà alle popolazioni colpite, ed è stato ribadito l’impegno a favore della giustizia internazionale, delle riforme dell’ONU e del rafforzamento delle proprie politiche nazionali in materia di diritti umani. “Ci riuniamo oggi in un momento di profonda incertezza per la comunità internazionale, – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – in cui il perdurare dei conflitti armati continua a rappresentare una delle minacce più gravi al godimento dei diritti umani. In questo scenario complesso, ribadiamo che la comunità internazionale debba rafforzare la propria capacità di rispondere collettivamente alle violazioni dei diritti umani.” “San Marino è convinto che gli impegni internazionali debbano tradursi in azioni concrete a livello nazionale. – ha continuato il Segretario di Stato Beccari - In questo spirito, il mio Paese sta compiendo passi significativi per rafforzare ulteriormente il proprio quadro istituzionale a tutela e promozione dei diritti umani. Stiamo attualmente lavorando all’istituzione di un Ombudsman nazionale indipendente, in linea con i Principi di Parigi e con le raccomandazioni ricevute dagli organi dei trattati delle Nazioni Unite e nell’ambito della Revisione Periodica Universale.” Nell’intervento sammarinese non è mancato un riferimento al cambiamento climatico, che insieme al degrado ambientale, all’insicurezza alimentare e idrica e all’aumento delle disuguaglianze, incide sempre più sul pieno godimento dei diritti umani, colpendo in modo sproporzionato le persone più vulnerabili. In tale contesto, è stato ribadito il valore centrale degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il cui rinnovato e determinato perseguimento è essenziale per costruire società più eque, resilienti e sostenibili. A margine del Consiglio, il Segretario di Stato Beccari si è intrattenuto a colloquio con i Rappresentanti dei Paesi Partecipanti, tra i quali la Ministra per gli Affari Esteri di Andorra, S.E. Imma Tor Faus, la Segretaria di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione del Portogallo, S.E. Ana Isabel Xavier, il Ministro per gli Affari Esteri delle Maldive, S.E. Abdulla Khaleel e il Ministro per gli Affari Esteri del Kirghizistan, S.E. Zheenbek Kulubaev.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: