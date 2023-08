Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri interviene al meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini

E’ intervenuto questo pomeriggio al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nell’ambito del panel “L’Amicizia fra Culture. Culture che curano l’Amicizia”. Al fianco di alti e qualificato relatori nazionali e internazionali, fra i quali il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Maria Tripodi, il Segretario di Stato ha rimarcato il rapporto speciale che lega San Marino al Meeting e richiamato l’ampio valore culturale della kermesse riminese, che apre quest’anno alla promozione dei principi fondanti dell’incontro e dell’amicizia, nel sostegno costruttivo ad ogni forma di dialogo aperto e non pregiudiziale fra culture. Nel proprio indirizzo di saluto non sono mancati riferimenti al sostegno e alla promozione del dialogo interreligioso e interculturale in ogni ambito, bilaterale e multilaterale, richiamando il dovere dei Governi a promuovere politiche volte ad educare le nuove generazioni, affinché siano immuni dai germi dell’intolleranza, dell’odio e della discriminazione, che hanno contraddistinto la storia politica europea. In contemporanea con l’intervento del Segretario di Stato Beccari, sono proseguiti gli incontri con ospiti e relatori intervenuti al Meeting di Rimini e richiesti dai membri dell’Esecutivo sammarinese, per coordinare i progetti in corso e approfondire i temi delle rispettive agende politiche e istituzionali.

Cs - SdS Affari Esteri

