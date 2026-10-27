Il segretario di Stato per gli Affari Esteri interviene alla XVII edizione del Festival della Diplomazia a Roma

Nella mattinata odierna, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto presso il Centro Studi Americani – Palazzo Mattei di Giove, a Roma, nell’ambito della XVII edizione del Festival della Diplomazia, all’incontro dal titolo “QuestionTime: San Marino”; presenti la Rappresentanza Permanente di San Marino a Roma, guidata dall’Ambasciatore Daniela Rotondaro, il Presidente del Festival, Giorgio Barolomucci, una numerosa rappresentanza del Corpo diplomatico accreditato a San Marino e circa 130 studenti provenienti da 30 diverse nazioni. È il terzo anno consecutivo che il Segretario di Stato Beccari partecipa a questo importante appuntamento, che dal 2010, promuove annualmente il dialogo e il confronto sui temi legati alla diplomazia internazionale, alle relazioni fra Stati, alla politica estera, alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile. L’appuntamento odierno ha visto al centro l’intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che ha offerto una panoramica della Repubblica di San Marino sotto diversi profili, con un approfondimento dedicato alla politica estera e al ruolo centrale che la diplomazia e il multilateralismo rivestono nelle relazioni internazionali del Paese. Dinnanzi ad un pubblico di studenti particolarmente interessato alle caratteristiche di San Marino, il Segretario di Stato ha richiamato l’attenzione sull’attuale scenario geopolitico internazionale, sottolineando come le dinamiche globali, indipendentemente dalla loro prossimità geografica, incidano direttamente sulle sfide che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare. Le questioni economiche, le trasformazioni demografiche, l’aumento dei costi dell’energia e le criticità legate al mondo del lavoro rappresentano infatti problematiche condivise, che richiedono risposte coordinate e una sempre più stretta collaborazione tra gli Stati. In questo contesto, è stato ribadito come nessun Paese possa affrontare efficacemente tali sfide agendo in modo isolato. Il Segretario di Stato Beccari ha poi effettuato una disamina sul mutamento del concetto di neutralità, che in virtù dello svilupparsi del multilateralismo si è evoluto, trasformandosi nel concetto di neutralità attiva, applicandosi attraverso la non indifferenza dinnanzi alle palesi violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata al dialogo tra il Segretario di Stato e gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di approfondire alcune delle principali questioni al centro dell’attualità internazionale.



c.s. Segreteria di Statto Affari Esteri









