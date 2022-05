Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è a Bruxelles per incontri con le Istituzioni europee

Al rientro dalla positiva missione a Tirana per partecipare al 7° Forum annuale di EUSAIR, la Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari è ripartito questa mattina per Bruxelles. Accompagnato da una delegazione del Dipartimento Affari Esteri e dall’Ambasciatore Antonella Benedettini, il Segretario di Stato sarà ricevuto in giornata da alte autorità della Commissione e del Parlamento europeo, a partire dal Vice Presidente della Commissione Europea Maros Sefcovic, titolare del dossier relativo al negoziato oltre a diversi rappresentanti del Parlamento Europeo. La visita favorirà un confronto sul piano politico, incentrato sui temi dell’Accordo di associazione, al fine di imprimere una maggiore accelerazione al negoziato e al contempo di garantire un approccio negoziale che tenga conto delle esigenze della parte sammarinese.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri