Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari incontra a Buenos Aires il Ministro per gli Affari Esteri, il ministro per la scienza, la tecnologia e l’innovazione ed autorità parlamentari

Prima giornata di incontri ufficiali, quella di ieri, per il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, in visita ufficiale in Argentina, accompagnato da una propria Delegazione ed accolto, al suo arrivo, dall’Ambasciatore della Repubblica Giovanni d’Avossa, dal Console Generale a Buenos Aires, Viviana Gennari e da una rappresentanza dei Presidenti delle Comunità sammarinesi in Argentina. Nella mattinata di ieri, il Segretario di Stato è stato ricevuto dal Ministro della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, Daniel Filmus, con il quale è stata discussa la volontà di lavorare su un protocollo sui temi legati allo sviluppo tecnologico e alle nuove tecnologie applicate all’economia e si sono valutate normative e progetti all’avanguardia di reciproco interesse, valutando anche la possibilità di aprire un tavolo tecnico di confronto in ambito di ricerca scientifica. Centrale, nel pomeriggio, l’ampio e articolato incontro con l’omologo Ministro degli Affari Esteri argentino, Santiago Cafiero, con il quale sono stati affrontati i temi propri del rapporto bilaterale e la comune partecipazione agli Organismi multilaterali. Richiamata la collaborazione in atto e la volontà di un rafforzamento anche attraverso possibili intese in materia economica, di sicurezza sociale, di educazione e di programmi vacanza-lavoro. Espressa da ambo le parti la volontà di addivenire in tempi rapidi alla definizione di intese in tema di riconoscimento reciproco dei titoli di studio, di previdenza sociale e cumulo dei periodi contributivi, e su programmi di studio-lavoro, come quelli che San Marino ha già in vigore con Australia, Canada e Regno Unito. In materia economica è stata manifestata la volontà da entrambi le parti di trovare ambiti concreti di collaborazione da supportare con la definizione di possibili accordi tra le rispettive Camere di Commercio e accordi su consultazioni rafforzate tra i due Paesi. Beccari ha richiamato la significativa presenza di cittadini sammarinesi in Argentina, dislocati in differenti regioni e riuniti all’interno di giurisdizioni consolari attive da tempo, sotto la titolarità di rappresentanti consolari operativi e profondamente legati alla Terra d’origine. Al termine della giornata, la Delegazione sammarinese è stata ricevuta dalla Senatrice Silvia del Rosario Giacoppo, e da altre personalità amiche della Repubblica. Nell’occasione sono state discusse le sfide poste in entrambi Paesi dalla pandemia. In programma nella giornata di oggi incontri ai Ministeri argentini dell’Economia, del Turismo e Sport, del Lavoro, Impiego e Previdenza Sociale, dell’Educazione e dello Sviluppo Produttivo.