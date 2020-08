Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari interverrà al Meeting di Rimini

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, interverrà domani alle 19:00 al panel “Una nuova visione per l’Europa” del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini. Introdotto da Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, l’incontro vedrà la partecipazione di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, Luciano Fontana, Direttore de Il Corriere della Sera e Maurizio Molinari, Direttore di Repubblica. Tema dell’incontro è l’identità dell’Unione europea nelle sue sfaccettature più controverse, nell’ottica di un futuro fondato sulla solidarietà tra i Paesi che si delinea sempre di più come l’unica strada percorribile. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito: https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/una-nuova-visione-per-leuropa/.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri