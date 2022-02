Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari interviene al segmento di alto livello della 49° sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite

Nella mattinata di oggi, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto con un videomessaggio al Segmento di Alto Livello della 49° sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, tenutosi a Ginevra nelle giornate del 27 e 28 febbraio.

Nel suo discorso, il rappresentante della politica estera ha sottolineato la preoccupazione della Repubblica in merito all’evoluzione degli eventi in Ucraina e non ha mancato di portare, anche in tale sede, un sentito appello alla pace e alla promozione del dialogo quale mezzo di risoluzione dei conflitti.

“Rilanciamo il nostro appello affinché questa guerra venga al più presto conclusa, tutte le parti tornino a dialogare e trovino una soluzione concertata che garantisca sicurezza all’Ucraina, a tutto il continente europeo e al mondo.” ha pronunciato Beccari durante il suo intervento.

La Repubblica di San Marino, che da sempre si fa portavoce dei valori di libertà, pace e di autodeterminazione dei popoli, reitera con forza il proprio supporto alla sovranità e all’integrità territoriale, all’unità e all’indipendenza dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti e condanna con fermezza l’aggressione militare in corso.

Il Segretario di Stato ha inoltre sottolineato il sostegno della Repubblica nei confronti del multilateralismo e della cooperazione internazionale, in particolare in questo momento storico, come strumento per promuovere il dialogo e risolvere conflitti e incomprensioni.

Beccari, inoltre, non ha mancato di riportare alle Nazioni Unite i passi avanti compiuti da San Marino in materia di tutela dei diritti umani, citando i nuovi provvedimenti legislativi sul contrasto alla violenza di genere, sulla rimozione delle barriere alla comprensione per le persone con disabilità sensoriali e sull’implementazione della legge sull’accoglienza dei minori non accompagnati.









