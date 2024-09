Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari interviene alla 79^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha partecipato ieri alla 79^ sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) in corso a New York, pronunciando un intervento articolato su diverse tematiche afferenti alle attività dell’ONU, alla presenza della Delegazione guidata dal Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite, Amb. Damiano Beleffi. “I prossimi anni saranno cruciali non solo per il nostro futuro, ma anche per quello delle generazioni a venire. - ha esordito il Segretario di Stato Beccari - Le giovani generazioni hanno il diritto di vivere in pace e sicurezza e in armonia con la natura. Non dobbiamo dimenticare che il mondo, soprattutto le giovani generazioni, ci osserva.” Nel proprio discorso il Segretario di Stato ha affrontato numerose tematiche, a partire dal raggiungimento dello sviluppo sostenibile, agli obiettivi proprio dell’Agenda 2030; sottolineata anche la recente adozione del Patto per il Futuro, che mira a ricostruire la fiducia nel multilateralismo e nella capacità di affrontare congiuntamente le sfide globali, attraverso azioni in tutti e tre i pilastri interconnessi delle Nazioni Unite: sviluppo, pace e sicurezza e diritti umani. Ribadito altresì dal Segretario di Stato Beccari il ruolo fondamentale svolto dalle tecnologie digitali nel raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibili delle Nazioni Unite, ed anche l'importanza della cooperazione globale, per non lasciare indietro nessuno e per costruire un cyberspazio che rifletta gli standard internazionali di pace e sicurezza. San Marino sostiene convintamente le Nazioni Unite, i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale; dal Segretario Beccari, assicurato l’appoggio della Repubblica in tutti gli sforzi internazionali volti a raggiungere una pace globale, giusta e duratura per i conflitti in corso, condannando qualsiasi uso o minaccia dell’uso di armi nucleari e promuovendo sempre e comunque il ricorso alla via negoziale e politica. “Le interrelazioni sempre più evidenti tra le sfide globali – ha proseguito Beccari nel suo intervento – evidenziano la necessità per gli Stati membri, oggi più che mai, di lavorare insieme per superare le difficoltà con soluzioni collettive e globali, garantendo che le istituzioni multilaterali siano in grado di affrontare le sfide attuali e future, che minacciano la pace e la prosperità per tutti”. L’occasione della trasferta statunitense del Segretario di Stato, ha favorito una serie di incontri bilaterali con omologhi Ministri degli Affari Esteri nonché la firma di importanti Accordi. Il Segretario Beccari si è intrattenuto in colloqui bilaterali con la Repubblica di Lettonia, con la Repubblica di Ungheria, con il Regno del Marocco, con la Repubblica delle Filippine, con la Repubblica del Burundi, con Cipro, con il Kuwait, con le Isole Marshall, e con il Segretario Generale del Consiglio d’Europa; con i singoli si è discusso su possibili collaborazioni future in ambito bilaterale e presso le sedi multilaterali, condividendo le attuali sfide a livello internazionale. In questi giorni il Segretario di Stato ha avuto altresì l’occasione di firmare con i rispettivi omologhi l’Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti (PPI) con il Regno del Marocco, due Accordi sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Repubblica del Burundi e con le Isole Marshall, ed infine con il Kuwait l’Accordo per l’abolizione delle doppie imposizioni fiscali (DTA) e l’Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti (PPI). Nella serata di giovedì il Segretario di Stato Beccari ha partecipato ad una cena tripartita alla presenza del Capo di Governo S.E. Xavier Espot Zamora e del Ministro degli Affari Esteri del Principato di Andorra, S.E. Imma Tor Faus e dal Ministro degli Affari Esteri del Principato di Monaco, S.E. Isabelle Berro-Amadeï, nella quale si è fatto il punto sui rispettivi percorsi di maggiore integrazione europea, convergendo sull’opportunità di rafforzare la collaborazione per affrontare insieme le sfide comuni nell’affermazione del proprio ruolo di Stati di modeste dimensioni dinnanzi agli scenari globali.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri