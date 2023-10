Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari si è recato a Bruxelles per incontrare il Vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič

Incontro molto positivo quello odierno a Bruxelles presso Palazzo Berlaymont tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Vicepresidente della Commissione Europea Maroš Šefčovič. Durante il colloquio si è parlato in modo particolare di stabilimento delle persone e di circolazione dei lavoratori: su entrambi i temi è stata raggiunta una convergenza di massima al fine di raggiungere una posizione condivisa. In quanto al dossier sui servizi finanziari, sono stati presi in esame gli aspetti più sensibili per la parte sammarinese; il Segretario di Stato Beccari ha potuto registrare ampia disponibilità da parte della Commissione a ricercare soluzioni mutualmente accettabili. E’ stato infine ipotizzato un calendario relativo ai prossimi step - che prevedono ancora alcuni round negoziali prima della chiusura dell’accordo - e dei relativi passi verso la chiusura dei negoziati. Il Segretario di Stato Beccari ha manifestato al Vicepresidente Sefcovic la propria soddisfazione per il clima costruttivo e per la disponibilità manifestata nel tenere conto delle necessità della parte sammarinese.

cs Segreteria Esteri