Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa a Bologna al convegno “dal cuore della penisola al mondo”

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha partecipato oggi a Bologna al Convegno “Dal cuore della Penisola al mondo. Sinergie fra San Marino e Italia per la competitività e la resilienza delle imprese”, organizzato dalla Camera di Commercio Agenzia Sviluppo Economico, nell’ambito del processo di promozione e attrazione degli investimenti e nelle più ampie politiche di sviluppo economico. Presenti all’incontro anche il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti e il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri, unitamente all’Esperto di fiscalità comunitaria e sovranazionale, Piergiorgio Valente, al Presidente di Camera di Commercio, Emanuel Colombini e al Direttore Generale Denis Cecchetti. Il Seminario è rivolto a fasce di imprenditori e ad ordini professionali particolarmente interessati a conoscere la nuova evoluzione in Repubblica rappresentata, in larga misura, dall’apertura al contesto internazionale ed europeo e all’impatto sulle categorie economiche e sul sistema sociale e imprenditoriale. L’incontro, moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore, Ilaria Vesentini, ha approfondito i temi della competitività delle imprese nello scenario globale, favorita in Repubblica anche dal costante allineamento ai parametri internazionali in materia di trasparenza e cooperazione fiscale. Approfondito il ruolo di San Marino nel contesto europeo, alla luce del processo di integrazione, che confluirà nella firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, aprendo nuove opportunità e posizionando la Repubblica al pari degli Stati membri nelle materie oggetto dell’Accordo. Il Segretario di Stato Beccari, anche con il fattivo contributo del Prof. Roberto Baratta, che ha accompagnato l’intero percorso negoziale, ha posto l’accento sulla fase attuale che prelude alla firma dell’Accordo e alla successiva sua implementazione, sottolineando le numerose opportunità in ambito economico, sociale, culturale e le più ampie prospettive che potranno aprirsi per le nuove generazioni. Beccari ha richiamato la rilevanza di occasioni, quali la presente, di informazione e divulgazione del percorso in atto in Repubblica, che rappresentano momenti di confronto e di chiarimento su temi di forte impatto nella vita delle Istituzioni e del Popolo sammarinese. “San Marino nella fase di integrazione europea non parte da una situazione di completa terzietà -ha dichiarato il Segretario Beccari – ma già da anni la Repubblica ha avviato un processo di allineamento normativo europeo su vari temi, quali a titolo esemplificativo, la privacy, la conformità del prodotto, l’antiriciclaggio.”