Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa all’inaugurazione della nuova sede della Delegazione dell’UE a Roma

ll Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha partecipato nella giornata di ieri a Roma, all'inaugurazione di "Villa Europa", la nuova sede della Delegazione dell'Unione europea, su invito dell'Ambasciatore dell'Unione europea accreditato a San Marino, Martin Selmayr, e accompagnato dall'Ambasciatore di San Marino a Roma, Daniela Rotondaro. Presenti all'evento numerose Autorità, tra cui il Principe e Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’ John Dunlap, il Segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede, Mons. Paul Richard Gallagher, la Vice Presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, il Vice Direttore della FAO, Maurizio Martina, nonché alcuni Commissari europei e membri del corpo diplomatico residenti a Roma. L'Ambasciatore Martin Selmayr ha aperto l’inaugurazione ricordando che in data odierna ricorre l’anniversario della firma del Trattato di Roma nel 1957 che ha dato vita alla Comunità Economia Europea (CEE). Il Segretario di Stato Beccari è intervenuto illustrando i più recenti sviluppi relativi all'Accordo di Associazione con l'Unione europea, sottolineando l'importanza per la Repubblica di San Marino di poter far parte del mercato unico, a parità di condizioni con gli Stati membri. È stata inoltre espressa la volontà di ringraziare la Delegazione dell'UE per il supporto offerto durante il percorso negoziale relativo all'Accordo medesimo. È stata altresì una proficua occasione, per il Segretario di Stato, per attivare una serie di confronti tematici anche con numerosi diplomatici dei Paesi europei accreditati. “L’invito all’inaugurazione – ha dichiarato il Segretario di Stato Luca Beccari – è certamente motivo di grande orgoglio per la Repubblica di San Marino; rappresenta altresì l’opportunità di valorizzare e ringraziare formalmente i singoli Stati e i loro Rappresentanti istituzionali e diplomatici per l’importante ruolo propulsivo dimostrato nella definizione dell’Accordo di Associazione. In particolare, la sede di Roma che siamo oggi a celebrare, ha assunto una funzione rilevante di coordinamento, agevolando così in numerose occasioni lo scambio di comunicazione tra la Repubblica, le Istituzioni europee e i Paesi membri.”

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri