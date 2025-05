Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa all’incontro di alto livello in occasione dell’inaugurazione dei Giochi dei Piccoli stati d’Europa ad Andorra

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari è ad Andorra per partecipare all’inaugurazione della 20^ edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che, proprio 40 anni fa, alla prima edizione, vennero ospitati dalla Repubblica di San Marino. La Delegazione sammarinese, al più alto livello istituzionale, guidata dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, è composta dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per lo Sport, Rossano Fabbri, accompagnati dall’Ambasciatore sammarinese nel Principato, Luca Brandi. La partecipazione del Segretario di Stato Beccari è motivata dall’incontro di Alto Livello, tenutosi nella giornata odierna, organizzato dalle Autorità andorrane, dedicato alla resilienza dei piccoli Stati d’Europa di fronte alle sfide globali. L’incontro è stato presieduto dal Primo Ministro andorrano, Xavier Espot Zamora, dalla Ministra degli Affari Esteri, Imma Tor Faus ed ha favorito un ampio e articolato confronto teso ad elaborare strategie di collaborazione fra Stati di modeste dimensioni dinnanzi agli scenari globali. In particolare, sono stati affrontati i temi salienti dell’agenda globale, riferiti alla necessità di pace negli scenari di guerra e alla necessità di rafforzare la cooperazione internazionale nell’elaborazione di proposte concrete riferite ai processi di distensione e risoluzione delle controversie, ai sensi del diritto internazionale e nel pieno rispetto dei diritti umani. Beccari ha ribadito il ruolo di ciascun membro della comunità internazionale, nella condivisione dei valori che accomunano Stati che si riconoscono nel primato del diritto, nella tensione costante verso i processi di pace negoziali, nel rispetto del diritto internazionale, nei diritti umani, nel commercio aperto e in una governance multilaterale inclusiva ed efficace. È stata una occasione di incontro con numerosi Capi di Stato e di Governo dei 9 Paesi partecipanti, con i quali si è stabilita una roadmap operativa, per consolidare un format, che renda sempre più attivi e protagonisti i piccoli Stati europei; in particolare il Segretario Beccari ha avuto brevi scambi amichevoli con S.A.S. il Principe di Monaco e con il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Montenegro. L’incontro si è concluso con l’adozione di una Dichiarazione conclusiva che riafferma l’impegni degli Stati partecipanti ad una piena collaborazione sui temi oggetto di discussione. Prima di prendere parte alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi, il Segretario di Stato Beccari ha partecipato ad un incontro di benvenuto svoltosi con i vertici istituzionali andorrani e degli Stati partecipanti.