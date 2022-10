Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce alla Commissione di Monitoraggio dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa

Nel pomeriggio di ieri, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari è intervenuto a Palazzo Begni nell’ambito della sessione in corso della Commissione di Monitoraggio dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa alla presenza di alti e qualificati Rappresentanti parlamentari e funzionari della Commissione medesima.

Il Segretario di Stato ha svolto un’ampia ed articolata ricostruzione dei rapporti che uniscono la Repubblica di San Marino al Consiglio d’Europa, anche alla luce delle più recenti determinazioni assunte dall’Organizzazione di Strasburgo, dallo scoppio del conflitto in Ucraina ad oggi.

A tal riguardo, non è mancato il pieno sostegno da parte sammarinese alle nuove traiettorie del Consiglio d’Europa, già peraltro confermato anche nel corso della visita in Repubblica del Segretario Generale, On. Marija Pejčinović Burić anche in qualità di Oratore Ufficiale della Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti.

Beccari ha inoltre effettuato una panoramica della Repubblica sotto il profilo istituzionale, sottolineando il sistema di bilanciamento nel rapporto fra i poteri dello Stato citando altresì le più recenti riforme.

A tal riguardo nell’ambito dei principi di trasparenza e correttezza nell’esercizio degli incarichi istituzionali, si è soffermato sull’adozione dei codici di condotta in capo ai Consiglieri e ai Membri dell’Esecutivo. Beccari non ha trascurato di riferire sul rapporto che lega la Repubblica di San Marino all’Italia, in una relazione interconnessa e solidale che non lede i principi di autonomia e indipendenza.

Allo stesso tempo, ha riferito in merito al percorso di avvicinamento all’Unione europea attraverso i negoziati in corso con le Autorità di Bruxelles.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

