Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, interviene all’Expo 2025 di Osaka sul tema della transizione energetica.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha rappresentato la Repubblica di San Marino all’interno della sessione “The Future of Earth (Energy)” organizzata nell’ambito della Visionary Exchange – The Future of Earth and Biodiversity Week di Expo 2025 Osaka-Kansai . Invitato a portare il punto di vista della Repubblica sul tema dell’energia, il Segretario Bevitori ha sottolineato come San Marino si trovi oggi davanti a una sfida decisiva: garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e indipendente. “La transizione verso un sistema più pulito – ha dichiarato – non è più un’opzione, ma una necessità strategica. In un mondo interconnesso, la vera forza di un Paese sta nella capacità di cooperare oltre i propri confini, unendo competenze, tecnologie e risorse attraverso partnership pubblico-privato e alleanze internazionali”. Il Segretario ha definito “un passo storico” l’acquisizione di Atlas Solar 12 S.r.l., che permetterà a San Marino di superare i limiti geografici del proprio territorio, incrementare la produzione da fonti rinnovabili e coprire il 7-8% del fabbisogno energetico nazionale. L’operazione è stata presentata come un investimento strategico per la transizione ecologica e l’innovazione, capace di creare anche nuove opportunità di lavoro qualificato per i cittadini sammarinesi. Nel suo intervento, Bevitori ha ribadito l’importanza di un impegno concreto che passi attraverso investimenti sugli edifici pubblici, sulle scuole e sulle infrastrutture strategiche, lo sviluppo di collaborazioni internazionali favorite anche dall’adesione di San Marino all’IRENA e l’introduzione di incentivi innovativi che premino l’efficienza energetica e l’autoconsumo condiviso. Nel corso della sua missione, il Segretario ha partecipato insieme alla propria delegazione - composta dal Direttore di Dipartimento avv. Silvia Ricci e dal Segretario Particolare dott. Stiven Ciacci - a diverse attività dell’Expo, visitando il Padiglione di San Marino e intrattenendo incontri e momenti di confronto anche presso i padiglioni di Francia, Italia, Arabia Saudita e Giappone, a testimonianza della volontà della Repubblica di rafforzare il dialogo e la cooperazione internazionale in materia di sostenibilità, innovazione e sviluppo.La delegazione ha potuto apprezzare la perfetta organizzazione del Padiglione San Marino diretto dal Commissario Generale dott. Filippo Francini e dal Direttore di Padiglione dott.ssa Laura Franciosi. Il Segretario Bevitori ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al dott. Francini, alla dott.ssa Franciosi e a tutto lo staff sammarinese per l’impeccabile gestione di uno degli eventi che rappresenta una delle vetrine più importanti a livello planetario. Concludendo il proprio intervento, il Segretario ha rimarcato che l’indipendenza energetica di San Marino è una sfida che non si vince da soli, ma con una rete di collaborazione globale e locale, dove istituzioni, privati e comunità diventano parte attiva della soluzione. “Il futuro energetico della Repubblica rappresenta un’opportunità concreta – ha affermato – un progetto che possiamo realizzare oggi, se scegliamo di agire insieme”.





