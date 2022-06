Il Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi si sono recati in visita alla Ares Modena

I Segretari di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini e per l’Industria Fabio Righi sono stati in visita ad Ares Modena, poliedrica azienda fondata nel 2014 come Ares Design e capace di produrre in piccola serie veri gioielli stradali su misura, spaziando tra coupé, berlinette, spider, fuoristrada, moto ed e-bike. A creare nel cuore della Motor Valley Ares Modena sono stati Dany Bahar e Waleed al Ghafari, due manager di livello internazionale con il gusto per il bello, il lusso e le auto speciali. In circa sette anni l'atelier modenese ha proposto esemplari unici "Bespoke", supercar in serie limitata e diverse personalizzazioni speciali dedicate anche ai fuoristrada, come una rivisitazione dell’iconico Land Rover Defender. Ares Modena è oggi un'azienda da 170 dipendenti le cui attività produttive, compresi i reparti di ingegneria, Centro Stile, R&D, selleria, verniciatura, reparto compositi, carrozzeria e assemblaggio e uffici, sono concentrate in 23.000 metri quadri. Teodoro Lonfernini: ‘Si è trattato di un incontro conoscitivo molto interessante e proficuo nel corso del quale sono emerse opportunità di collaborazioni e visioni comuni. L’azienda e la Repubblica di San Marino non escludono l’intensificarsi di relazioni in un futuro molto prossimo.’ Fabio Righi: ‘La Repubblica di San Marino è un piccolo paese che però può diventare un hub tecnologico in cui testare soluzioni innovative che possono essere scalate e applicate in contesti più ampi. Nel nostro Paese il mercato in cui vi muovete non esiste, possiamo avviare assieme un progetto strutturato, da parte nostra avete piena disponibilità a entrare nel merito di processi e aspetti tecnici.’ Dany Bahar: ‘Ares è un’azienda molto giovane e flessibile, alla costante ricerca di nuove collaborazioni e incline alla sperimentazione di forme innovative di espansione del proprio brand e di diffusione dei propri progetti. Il nostro obiettivo è diventare costruttori di auto di lusso di nicchia per una clientela molto selezionata, da parte nostra non vi è alcuna rigidità, possiamo prendere decisioni a lungo termine. Siamo un’azienda molto pragmatica che si impegna per concretizzare i propri sogni e le proprie idee.’

