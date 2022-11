Il Segretario di Stato per il Territorio a Sharm El Sheik per la COP27

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti, accompagnato dall’Ing. Giuliana Barulli e dal Dott. Diego Marsetti, esperti ambientali, viaggerà oggi verso Sharm El Sheik dove è in corso la “COP27”, la più prestigiosa conferenza internazionale sul clima e i cambiamenti climatici organizzata annualmente da UNFCCC, l’Agenzia internazionale delle Nazioni Unite. Alla COP27, evento al quale prendono parte le massime autorità internazionali, capi di stato e ministri di ogni Nazione, il Segretario di Stato interverrà in occasione di due forum dedicati ai soli ministri e ad una serie di iniziative collaterali sui temi attualmente più discussi: lotta al cambiamento climatico, lotta all’inquinamento, energie alternative e rinnovabili, efficientamento, riduzione delle emissioni. Il primo dei due “ministeriali” a cui il Segretario di Stato Stefano Canti è chiamato ad intervenire è previsto per domani, 12 novembre, quando insieme ad oltre 30 capi di stato e ministri con delega all’agricoltura discuterà di sviluppo sostenibile delle coltivazioni. Il 17 novembre per il Segretario di Stato ci sarà l’opportunità di presentare e promuovere ai ministri di tutto il mondo con delega all’ambiente e al territorio urbano, la “Dichiarazione di San Marino”, carta stilata, presentata e sottoscritta a San Marino nel Forum UNECE dello scorso mese di ottobre e già internazionalmente riconosciuta quale guida per l’urbanizzazione sostenibile.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura