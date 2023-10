“Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente ha inaugurato il Padiglione Italia - San Marino al Congresso Mondiale PIARC 2023”

Dopo la giornata di apertura del XXVII° Congresso Mondiale della Strada del PIARC dedicata alle delegazioni ministeriali dei Paesi aderenti, la giornata odierna è stata riservata alle inaugurazioni dei padiglioni e seminari tecnici. Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti ha inaugurato il padiglione Italia – San Marino alla presenza del Presidente Mondiale PIARC Alli Nazir, dell’Ambasciatore Italiano presso la Repubblica Cecoslovacca Mauro Marsili, del Presidente ANAS e PIARC Italia, Edoardo Valente, del Segretario Generale PIARC Italia, Domenico Crocco e dell’Amministratore Delegato ANAS, Aldo Isi. Una grande occasione per i tecnici dell’AASLP per allacciare rapporti con gli omologhi italiani dell’ANAS nonché formativa in quanto il programma del Congresso prevede la presentazione dei risultati del lavoro intrapreso dai 24 comitati e task force del PIARC, nonché diverse sessioni specializzate e workshop che trattano argomenti di interesse attuale e futuro e una grande mostra in cui amministrazioni stradali, attrezzature e fornitori di servizi, saranno presenti consulenti e organizzazioni legate alla strada. Numerosi sono stati gli incontri chiesti dalle delegazioni dei Paesi aderenti quali Arabia Saudita, Montenegro, Canada e Giappone. Nel primo pomeriggio è stato possibile presentare la Repubblica di San Marino come 125° Paese aderente a questo organismo Mondiale, in attuazione della delibera n.33 adottata dal Congresso di Stato nella seduta del 24 Ottobre 2022. In occasione dell’incontro a cui hanno preso parte numerose autorità nazionali italiane e internazionali, sono state illustrate le novità che la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente sta apportando nell’ambito della progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle strade mentre i tecnici dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici hanno presentato ai partecipanti le attività che svolge l’AASLP. In particolare, è stato presentato il Regolamento “Disposizioni in materia di manutenzione delle pavimentazioni stradali” adottato con Delibera del Congresso di Stato n.19 del 14 settembre 2023. Un innovativo strumento normativo e tecnico attuativo che getta le basi ad un sistema di gestione delle pavimentazioni stradali e che introduce la progettazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni stradali. Il Regolamento definisce inoltre i criteri da applicare per una corretta manutenzione delle pavimentazioni stradali, istituisce una banca dati con le informazioni tecniche e costruttive, costantemente aggiornate, derivanti dalle attività di monitoraggio e di manutenzione delle strade. L’obiettivo è raccogliere dati e calcolare indici per avere informazioni sulle condizioni delle strade utili a prendere decisioni relative ad interventi di manutenzione mirati. Infine, è stata l’occasione per fare il punto con i prof. dell’Università Politecnico di Milano sulla collaborazione in essere, in particolare sulla necessità di redigere un capitolato speciale d’appalto per gli interventi di manutenzione delle strade e per organizzare una giornata formativa in occasione di un primo evento PIARC a San Marino. SEGRETERIA DI STATO AL TERRITORIO, L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P. Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti: “Personalmente è stato un grande onore partecipare al XXVII° Congresso PIARC perché abbiamo rappresentato la Repubblica di San Marino in un contesto mondiale, presentato l’AASLP ed i progressi introdotti in materia di gestione delle infrastrutture stradali nonchè un proficuo confronto con i vertici dell’ANAS e del Politecnico di Milano che ringrazio per la disponibilità e la professionalità. Contemporaneamente è stata un’occasione per prendere conoscenza degli studi condotti dai più grandi esperti in materia e apprendere le migliori pratiche per la costruzione e gestione delle nostre strade.”

cs Segreteria Territorio