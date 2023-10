Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti al Congresso Mondiale PIARC 2023 a Praga

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti al Congresso Mondiale PIARC 2023 a Praga.

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, questa mattina ha preso parte al XXVII° Congresso Mondiale della Strada del PIARC che si svolge a Praga, registrando oltre 3.600 persone partecipanti da tutto il mondo. Il tema del Congresso è “Praga 2023 – Di nuovo insieme in cammino”.

Nella prima giornata, i lavori si sono aperti con la premiazione dei migliori progetti partecipanti al Bando di Concorso per le categorie: Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle strade; Sicurezza stradale; Cambiamenti climatici e resilienza; Mobilità sostenibile; La migliore innovazione; Organizzazione e Amministrazione. Una preziosa opportunità per tutti gli autori degli articoli accettati di presentare il proprio lavoro sulle migliori pratiche tecniche sociali ed economiche correlate al settore stradale, mostrare i risultati e discuterli con una varietà di partecipanti.

Lo sviluppo e la crescita economica sono requisiti necessari affinché i Paesi possano prosperare e le infrastrutture stradali, come bene comunitario, si sono dimostrate negli anni un potente strumento per migliorare la qualità della vita e consentire lo sviluppo socioeconomico delle società. Garantirne la sostenibilità richiede processi integrati, partecipativi e inclusivi per raggiungere i risultati desiderati. È imperativo che i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo si uniscano e si assumano la responsabilità delle proprie azioni. Il PIARC sin dalla sua nascita ha assunto un ruolo guida nel riunire la comunità mondiale della strada nei suoi Congressi, nel condividere conoscenze, esperienze e consolidare i legami tra i suoi diversi gruppi di membri, con l’obiettivo principale della cooperazione internazionale e del trasferimento delle competenze tecnologiche. Sono quattro i temi trattati: Amministrazione stradale; Mobilità; Infrastrutture resilienti; Sicurezza e Sostenibilità. Il programma del Congresso prevede la presentazione dei risultati del lavoro intrapreso dai 24 Comitati del PIARC e Task Force, nonché diverse sessioni specializzate e laboratori che trattano temi attuali e futuri di interesse comune. Questa mattina i Ministri dei Paesi aderenti al PIARC hanno condiviso le loro opinioni sullo stato e sul futuro delle strade e del trasporto stradale, dove anche il Segretario di Stato Canti è intervenuto presentando la Repubblica di San Marino quale 125° Paese aderente al PIARC. Tutti i leader dei Paesi PIARC sostengono l’importanza di creare le giuste condizioni sulle strade per garantire la circolazione sicura degli utenti con particolare attenzione agli utenti deboli come ciclisti e pedoni. Nonostante le diverse tipologie di strade, le diverse morfologie dei territori e le diverse culture di guida, l’obiettivo comune di tutti i rappresentanti politici è ridurre il numero degli incidenti, specialmente quelli mortali e che causano danni irreversibili, raggiungibile con l’introduzione delle migliori pratiche per incrementare la prevenzione. La strategia globale è condividere le conoscenze e le migliori pratiche per raggiungere l’obiettivo zero morti attraverso il mantenimento di una infrastruttura efficiente e la protezione dell’utenti fragili, ciclisti e pedoni. I dati raccolti evidenziano che il traffico è la principale causa di morte dei giovani e nella strategia della sicurezza stradale ha un ruolo fondamentale l’eduzione dei giovani, con speciali programmi di educazione e campagne di informazione per aumentare la cultura della sicurezza. Tra le principali cause di incidenti c’è il consumo di alcolici e l’uso del telefono alla guida, nonché il mancato rispetto dei limiti di velocità e delle regole della circolazione. Stefano Canti: “La sfida del futuro consiste nel mantenere in buono stato le strade e garantire la loro manutenzione, aumentare la sicurezza dei veicoli, introdurre informazioni utili sulla tecnologia delle strade, promuovere il trasporto pubblico e promuovere l’uso di mezzi di trasporto sostenibili al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti di energia. La partecipazione della delegazione sammarinese a questo Congresso rientra nell’ambito del Progetto “STRADE SICURE” per accrescere le conoscenze e per formare i tecnici dell’AASLP verso le nuove “best practices” in materia di viabilità e infrastrutture viarie”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: