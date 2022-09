Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti ha partecipato questa mattina al briefing di presentazione del programma dell’83esima Sessione del Comitato UNECE che avrà luogo dal 3 a7 Ottobre 2022.

Ha avuto luogo questa mattina a Ginevra presso il Palazzo delle Nazioni Unite il briefing di presentazione all’83esima Sessione del Comitato UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) sullo Sviluppo Urbano, l'Edilizia Abitativa e la Gestione del Territorio che San Marino ospiterà dal 3 al 6 ottobre prossimi. Ad aprire i lavori dell’incontro - riservato a diplomatici e funzionari ONU dei paesi membri dell’UNECE - il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti con un breve intervento di saluto alle delegazioni presenti ha definito il Comitato come nostro partner nello sviluppo urbano ed apprezzato la sua autentica attenzione al trattamento integrato dei tre pilastri della sostenibilità. Questi obiettivi sono al centro dell'agenda di sviluppo del nostro territorio da sempre. Sono stati trasmessi da una generazione all'altra e il loro raggiungimento sta diventando sempre più difficile alla luce dei cambiamenti climatici.

Le nostre soluzioni non sono sufficienti e devono essere implementate. Dobbiamo fare di più. Dobbiamo utilizzare le tecnologie dell'informazione a nostro vantaggio e soprattutto unire gli sforzi ha proseguito Canti. Siamo orgogliosi di ospitare questo Forum e del Comitato UNECE con cui collaboriamo da tempo proficuamente. Siamo orgogliosi di lanciare la Dichiarazione di San Marino sui principi della buona architettura e dello sviluppo urbano sostenibile, dichiarazione che vedrà come primo firmatario Lord Norman Foster e successivamente la firma di tutti gli architetti, ingegneri e urbanisti che presenzieranno all’evento e non solo. Il nostro patrimonio culturale è una testimonianza di questo ruolo. Nel corso dell’evento si discuterà di temi importanti, tra cui la cooperazione regionale, le città intelligenti e sostenibili, la gestione del territorio e lo sviluppo urbano; saranno inoltre comunicati i risultati del profilo intelligente e sostenibile della Repubblica di San Marino, redatto dall’UNECE e commissionato dal Governo. La direttrice dell’UNECE, Dott.ssa Paola Deda, ha presentato nel dettaglio il programma delle quattro giornate di lavoro dell’83esima Sessione del Comitato UNECE sullo Sviluppo Urbano, l'Edilizia Abitativa e la Gestione del Territorio.

Cliccando sul seguente link è possibile scaricarne la versione aggiornata: https://unece.org/sites/default/files/2022-09/San%20Marino%20Session%20Detailed%20Programme%20as%20of%2013%20September%202022%201700%20PM.pdf

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti: “Sono desideroso di accogliere le delegazioni dei 56 Paesi aderenti e tutti gli invitati nella Repubblica di San Marino. Il Governo vi attende per questo importante appuntamento”.