Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti interviene alla Plenaria di alto livello delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti è intervenuto oggi alla Plenaria di Alto Livello delle Nazioni Unite della COP27 con uno speech nel quale ha ribadito l’importanza degli sforzi per lo stop al cambiamento climatico richiamando i Piccoli Stati a realizzare insieme quelle grandi iniziative che singolarmente non sarebbe possibile affrontare. “Stiamo assistendo a tempi duri -ha detto il Segretario di Stato Stefano Canti in apertura del suo intervento- oggi anche gli obiettivi più piccoli sembrano traguardi impossibili, ma dobbiamo lavorare perché la lotta al cambiamento climatico diventi una priorità assoluta delle agende politiche dei nostri Paesi, nessuno escluso”. Nel suo discorso il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente ha spiegato come la Repubblica di San Marino, negli ultimi anni, abbia deciso di diventare un laboratorio di innovazione a cielo aperto, al fine di attrarre nuovi progetti per affrontare il cambiamento climatico su piccola scala ed ha chiesto ancora una volta ad altri Piccoli Stati e di unire gli sforzi per attuare iniziative comuni che altrimenti sarebbero fuori dalla loro portata. “Il mio paese ha deciso di puntare sull'edilizia sostenibile -ha proseguito-. Siamo orgogliosi di ricordare che lo scorso ottobre la Repubblica di San Marino ha ospitato l'83a riunione del Comitato per lo sviluppo urbano, l'edilizia abitativa e lo sviluppo territoriale della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e siamo ancora più orgogliosi di annunciare che questo incontro è sfociato nella Dichiarazione di San Marino, un documento che racchiude principi preziosi per un’urbanizzazione più sostenibile, equa e inclusiva. Con il prezioso sostegno SEGRETERIA DI STATO AL TERRITORIO, L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P. di UNECE -ha detto Canti- a San Marino è stata piantata una nuova piccola foresta. Quello che può apparire un piccolo sforzo nel nostro minuscolo territorio è significativo per contribuire a mitigare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici, nonché per continuare la transizione verso energie rinnovabili e modelli di business più sostenibili”. Il Segretario di Stato Stefano Canti ha rivolto un ulteriore richiamo a “lavorare insieme per trovare soluzioni che ci aiutino a superare le sfide climatiche globali per le generazioni future e anche per noi stessi”.

cs Segreteria Territorio

