Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è a Bruxelles per firmare il “Co-Op Programme 2023”

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, accompagnato dal consulente della Segreteria di Stato Massimo Feruzzi è a Bruxelles dove domani firmerà, presso la sede della European Travel Commission l’adesione della Repubblica di San Marino, quale capofila del gruppo che coinvolge anche Marche ed Emilia Romagna, al programma CO-OP 2023 che garantirà il secondo importante finanziamento europeo in meno di un anno alla promozione turistica sinergica dell’area, stanziamento garantito dalla stessa European Travel Commission e dall’Unione Europea. Oggi, nella Capitale belga, dove il Segretario di Stato è arrivato nel primo pomeriggio, il prestigioso incontro con la Direttrice della Direzione Generale Grow Tourism della Commissione Europea Valentina Superti nella sala che ospitò la Commissione Europea nella prima fase della sua storia, alla presenza dell’Ambasciatrice della Repubblica di San Marino a Bruxelles Antonella Benedettini. L’incontro, di altissimo livello, ha permesso al Segretario di Stato per il Turismo di presentare alla dirigente il progetto TTT – The Lovely Places ma anche iniziative future che potrebbero muoversi secondo le direttive dei progetti di sviluppo europei. Precedentemente il Segretario di Stato per il Turismo ha incontrato la referente della Regione Marche all’Unione Europea Antonella Passarani alla quale ha presentato i progetti per i quali ha chiesto ed ottenuto i fondi comunitari, domani, dopo la firma, l’incontro con la Dirigente della Regione Emilia Romagna a Bruxelles Lorenza Badiello.

c.s. Segreteria di Stato Turismo