Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato a Roma il Ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato a Roma il Ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè.

Nella giornata di ieri il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha ricevuto, presso gli uffici di Villa Ada, il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati. L’incontro, svoltosi in un clima cordialità, conferma la tradizione di buona amicizia nel rapporto fra Italia e San Marino.

Federico Pedini Amati: “Ho trovato un interlocutore molto disponibile ed estremamente concreto nell’approccio alle molteplici tematiche che riguardano il turismo. Entrambe le parti hanno manifestato la volontà di consolidare la collaborazione in ambito internazionale. Mi auguro che il Ministro Santanchè, alla quale formulo i migliori auguri per il suo prestigioso nuovo incarico, possa presto accogliere l’invito di recarsi in visita a San Marino”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: